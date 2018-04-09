19:31 09.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горела многоэтажка

В столичном районе Дарница в понедельник, 9 апреля, на улице Александра Малышко, 15 случился пожар в квартире одной из многоэтажек, огонь перекинулся на соседние балконы.

В Киеве горела многоэтажка

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В спасательные органы поступило сообщение, что по указанному адресу около 15:00 произошло возгорание на шестом этаже 16-этажного дома. Их оповестил сын жительницы соседнего помещения, когда заметил из окна сильный дым и огонь. Он также сразу сообщил родственникам.

По итогу происшествия двухкомнатная квартира, которая сдавалась в аренду квартирантам, сгорела практически полностью. Огонь во время пожара перекинулся на балконы двух соседних жилищ. 

По словам очевидцев, молодого съемщика жилища несколько дней не было дома и там часто было слышно мяуканье кошки.

Одна из версий причин пожара это брошенный с верхних этажей на балкон окурок. В данный момент окончательную версию еще прорабатывают сотрудники ГСЧС и полиции.

При пожаре пострадавших нет. Жильцов не эвакуировали, но некуоторые сами выбежали на улицу. Остальные наблюдали за работой спасателей из окон. При ликвидации огня работали четыре единицы пожарно-спасательной техники, патрульная полиция и карета скорой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожье в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар возле парка Победы.


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