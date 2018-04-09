Столичная полиция пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению "элитного" алкоголя

Его организаторы занимались незаконным изготовлением и хранением суррогатного алкоголя. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленники в течение 2016-2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт подакцизных товаров.

В основном это была алкогольная продукции с использованием брендов известных торговых марок "Finlandia", "Jim Beam", "Metaxa" и тому подобное.

Полиция провела обыски в складских помещениях и изъяла более тысячи бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапаки общим объемом более десяти тысяч литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом больше четырех тысяч литров, а также оборудования для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

В настоящее время по изъятым образцам продукции назначены экспертизы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудниками налоговой милиции Киева был выявлен подпольный склад элитных алкогольных напитков контрабандного происхождения.

Склад продукции находился в районе цирка на проспекте Победы. Реализовывался товар в столичных ночных клубах столицы.