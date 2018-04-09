13:15 09.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100190837:Polishuk

Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня

Задача столичной власти не уменьшать объемов ремонта дорог.

Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня

Через несколько лет в Киеве автодороги должны быть европейского уровня. Такое мнение высказал в понедельник, 9 апреля, в эфире радио "НВ" городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве 1667 километров дорог,и еще несколько лет назад более 90 процентов столичных дорог нуждались в ремонте.

При этом столичный градоначальник напомнил, что городская власть в 2016 году капитально отремонтировала 200 километров дорог, а в 2017 - 300 километров. Каждый подрядчик, привлеченный к ремонту дорог, дает гарантию пять лет на эксплуатацию дороги. Если возникают проблемы, подрядчик ремонтирует ее за собственные средства, - сказал он, добавив, что сейчас много нареканий, что асфальт сходит вместе со снегом. Это происходит на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями, срок эксплуатации дорог не должен превышать десяти лет, - заметил Кличко, пообещав в этом году в столице отремонтировать не менее 300 километров автодорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 6 апреля, столичная власть намерена ограничить движение транспорта на Южном мосту. Тут будут проводится ремонтные работы деформационного шва мостового перехода. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение транспорта будет ограничено до понедельника. Таким образом, начиная с десяти часов вечера сегодняшнего дня и до трех часов дня 9 апреля в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом проезд будет ограничен.


Поделиться
Читайте также:
 
Выданные на оккупированных территориях дипломы в Украине не признаются - МОН Столичная полиция пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению "элитного" алкоголя Синоптики на Приазовье объявили штормовое предупреждение В Аргентине разбился самолет, пять человек погибли
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив