Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня

Через несколько лет в Киеве автодороги должны быть европейского уровня. Такое мнение высказал в понедельник, 9 апреля, в эфире радио "НВ" городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве 1667 километров дорог,и еще несколько лет назад более 90 процентов столичных дорог нуждались в ремонте.

При этом столичный градоначальник напомнил, что городская власть в 2016 году капитально отремонтировала 200 километров дорог, а в 2017 - 300 километров. Каждый подрядчик, привлеченный к ремонту дорог, дает гарантию пять лет на эксплуатацию дороги. Если возникают проблемы, подрядчик ремонтирует ее за собственные средства, - сказал он, добавив, что сейчас много нареканий, что асфальт сходит вместе со снегом. Это происходит на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями, срок эксплуатации дорог не должен превышать десяти лет, - заметил Кличко, пообещав в этом году в столице отремонтировать не менее 300 километров автодорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 6 апреля, столичная власть намерена ограничить движение транспорта на Южном мосту. Тут будут проводится ремонтные работы деформационного шва мостового перехода. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение транспорта будет ограничено до понедельника. Таким образом, начиная с десяти часов вечера сегодняшнего дня и до трех часов дня 9 апреля в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом проезд будет ограничен.