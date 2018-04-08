В Киеве горел зоопарк - ФОТО

Загорелась кровля одноэтажного здания для зимнего содержания животных. К счастью никто во время инцидента не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на улице Зоологической поступила после шести часов вечера.

Уже на месте происшествия спасатели установили, что огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

Вместе с тем уже через час пожар удалось полностью ликвидировать. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Княжичи Киевской области произошел пожар на конной ферме. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Сообщается, что по улице Воздвиженской в поселке Княжичи горит конюшня. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-диспетчерской службы Киево-Святошинского района.