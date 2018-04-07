В столицу прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Священное пламя планируется провезти по разным уголкам православных общин по всей Украине. Кроме того, в Благодатное воскресенье координаторы акции передачи Благодатного огня в Украине Митрополит Луцкий и Волынский Михаил будут проводить бесплатные лекции по истории зарождения Благодатного огня в Иерусалиме для всех православных верующих.

Примечательно, что Украина с давних времен принимали участие в церемонии распространения Благодатного огня. В день Страстной Субботы верующие Православной Церкви схождения Благодатного Огня в храме Гроба Господнего. Считается, что Иисус обязательно каждый год спускает на землю огонь для продолжения земной жизни.

В случае, если этого не произойдет, говорится в одном из библейских пророчеств, планету ожидает скорый апокалипсис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тысяч полицейских.