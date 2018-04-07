18:46 07.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100190755:roman

Какие места стоит посетить киевлянам на пасхальные праздники

В Воскресенье Христово, 8 апреля жители столицы смогут посетить целую череду праздничных мероприятий, приуроченных к Пасхе. Команда "УРА-Информ" предлагает вам обозревательную афишу.

Какие места стоит посетить киевлянам на пасхальные праздники

В этот день будут проходить ритуальные акции в Киево-Печерской лавре, где пройдет богослужение московского патриархата, состоится хода святых из Трапезного храма вокруг Успенского собора. Кроме того, в онлайн-трансляции вы сможете увидеть Схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Пламя доставят в патриарший Владимирский кафедральный собор УПЦ КП в Киеве, где все верующие смогут увидеть его своими глазами.

Также запланированы и развлекательные программы:

- на Софийской площади в Киеве пройдет Всеукраинский фестиваль писанки;

- в Национальном заповеднике "София Киевская" подготовили к Пасхе выставку под названием "Страсти по Юрию";

- Всеукраинская благотворительная пасхальная ярмарка запланирована перед Пасхой в Украинском доме;

- предметы народного искусства и ремесел представят на Пасху 2018 в "Пирогово". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве стартовал фестиваль писанок.


Поделиться
Читайте также:
 
В Канаде произошло смертельное ДТП у участием хоккеистов Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением В Одессе обнаружили арсенал оружия - ФОТО Иисус спустил благодатный огонь в Иерусалиме
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив