Какие места стоит посетить киевлянам на пасхальные праздники

В этот день будут проходить ритуальные акции в Киево-Печерской лавре, где пройдет богослужение московского патриархата, состоится хода святых из Трапезного храма вокруг Успенского собора. Кроме того, в онлайн-трансляции вы сможете увидеть Схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Пламя доставят в патриарший Владимирский кафедральный собор УПЦ КП в Киеве, где все верующие смогут увидеть его своими глазами.

Также запланированы и развлекательные программы:

- на Софийской площади в Киеве пройдет Всеукраинский фестиваль писанки;

- в Национальном заповеднике "София Киевская" подготовили к Пасхе выставку под названием "Страсти по Юрию";

- Всеукраинская благотворительная пасхальная ярмарка запланирована перед Пасхой в Украинском доме;

- предметы народного искусства и ремесел представят на Пасху 2018 в "Пирогово".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве стартовал фестиваль писанок.