В столице неизвестные разграбили фонтан

Сообщается, что двое злоумышленников с помощью инструментов откручивали болты с плит, а затем клали их в специальную сумку. Во время кражи на улицу Петра Сагайдачного прибыла следственно-оперативная группа, которая и задержала коммерсантов.

Позже выяснилось, что 24-летняя женщина и 33-летний мужчина хотели сдать краденное в ломбард, чтобы приобрести наркотические средства. Задержанный мужчина оказался ранее судимым. Постоянного жилья оба не имели, а проживали в квартире одного из родственников.

Теперь обоим грозит статья 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 3 лет. Сейчас преступникам готовят меру пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно группа неизвестных повредила несколько портретов экспозиции "Украинская революция 1917-1921".