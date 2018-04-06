В пятницу на три дня ограничат движение транспорта по столичному Южному мосту

Тут будут проводится ремонтные работы деформационного шва мостового перехода. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение транспорта будет ограничено до понедельника.

Таки образом, начиная с десяти часов вечера сегодняшнего дня и до трех часов дня 9 апреля в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом проезд будет ограничен.

Корпорация "Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства, а также просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 марта в Киеве из-за ремонта Южного моста и путепроводов возле Северного моста было ограничено движение транспорта. В частности, было ограничено движение по путепроводу через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

по путепроводу через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро. "Почайная";

по Южному мосту в направлении жилмассива Позняки;

по Южному мосту в направлении центра города.