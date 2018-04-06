В Голосеевском районе столицы ночью горела церковь

При этом огонь, который возник из мусорной кучи, перекинулся на расположенную рядом деревянную церковь. Как сообщает оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве, информация о возгорании поступила около полуночи.

Уже на месте спасатели установили, что на улице Жилянской в Голосеевском районе на территории академии горел мусор на площади четыре квадратных метра. Вместе с те огонь уже перекинулся на деревянную церковь.

Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, а через пол часа - полностью ликвидировать пожар. Однако огонь все же повредил внешнюю стену церкви на площади в три квадратных метра.

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Сейчас полиция устанавливает причина возникновения пожара и нанесенный ущерб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичных Березняках около полуночи внезапно загорелся микроавтобус. Предварительно установлено, что пламя вызвала неисправная электропроводка автомобиля.