13:55 05.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве между разными этногрупами произошла массовая драка

Сегодня утром в Соломенском районе Киева произошла драка между представителями различных этнических групп. Об этом сообщил очевидец артист Анатолий Матвийчук в Facebook.

В Киеве между разными этногрупами произошла массовая драка

По рассказам очевидцев, сегодня, 5 апреля, около пяти утра на улице Леваневского, которая в районе Отрадный, произошла драка. Насчитано приблизительно 30 участников инцидента.

Свидетели допускают, что, арабы столкнулись с кавказцами. В частности, они предполагают, что люди вышли из ночного клуба "Авиатор", после чего устроили настоящее побоище, подняв сильный шум и крик. Действие продолжалось около получаса.

Очевидци сообщают, что вызвали полицейских, но те боялись выйти из машин, когда приехали на место драки.

Указано, что в правоохранительных органах Киева подтвердили, что драка действительно была.

Полицейские сообщают, что факт драки был, но личности людей, принимавших в ней участие, еще не установили. Правоохранитель добавил, что по итогу происшествия есть один пострадавший - у одного мужчины непроникающее ножевое ранение.

Сообщается, что в правоохранительные органы никто не обращался с целью написать заявление.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве в ночь на четверг, 5 апреля, в районе Виноградарь произошла массовая драка.


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