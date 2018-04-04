В центре Киева проходит митинг против пропаганды гомосексуализма - ФОТО

Соответствующая петиция была опубликована на сайте АП, сообщает корреспондент "УРА-Информ".

Отметим, что сейчас около тысячи человек собрались на улице Грушевского на акцию "За семейные ценности". В частности, в руках протестующие держат плакаты с лозунгами:

- "Мы протестуем из-за снятия из сайта Президента петиции, которая защищает семью. Ее подписали 22800 граждан!";

- "Гендерная идеология калечит детей";

- "Инициаторов антисемейных ценностей - к ответственности!";

- "Школа - не место для сексуальных экспериментов".

При этом одна из участниц марша сообщила, что такие изменения в законодательстве противоречит традиционным украинским семейным ценностям.

Добавим, что участники намерены идти шествием к Администрации главы государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" принц-гомосексуалист хочет привить экономике Индии толерантность.