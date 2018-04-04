В столице уже треть домов отключили от отопления

Среди них - 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в первую очередь поставки тепла прекращаются административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы - детсадам, школам, медицинским учреждениям.

Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта, - напомнили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко сегодня дал поручение начать подготовку к завершению отопительного сезона в городе.

Окончательное завершение услуги централизованного отопления в столице КГГА планируют 6 апреля.