В Киеве в поминальные дни организуют подвоз пассажиров к кладбищам

Утром на пасху метрополитен начнет работу на час раньше. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро.

Начиная с пяти и до десяти часов утра будет также увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Вместе с тем в КГГА обращают внимание, что 15 апреля 2018 года будет запрещена парковка автотранспорта на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю. Также будет запрещен проезд улицу Маршала Жукова, кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Во время поминальных дней, которые в столице пройдут с 15 по 18 апреля будет проводится подвоз пассажиров к городским кладбищам, - пообещали в администрации города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Укрзализныця" запустит 23 дополнительных поезда из-за наплыва пассажиров на Пасху. Основная часть составов будет ходить в направлении западной Украины во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы - 10 поездом, в том числе "Интерсити". Еще восемь поездов будут направлены в центральные и южные области страны.