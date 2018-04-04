15:53 04.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве планируют отключить отопление к концу недели

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня, четвертого апреля, дал поручение начать подготовку к завершению отопительного сезона в городе.

В Киеве планируют отключить отопление к концу недели

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что окончательное завершение услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.

Согласно прогнозу погоды в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше восьми тепла. Поэтому, если теплая погода сохраниться в дальнейшем, то теплоснабжающая компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другие - приступят к завершению теплоснабжения в домах.

Добавим, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Сейчас, более 500 административных зданий, офисных помещений уже отключены от отопления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Киевэнерго" отключило отопление в центральном офисе "Нафтогаза Украины". От централизованного отопления отключено также около 500 столичных домов.


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