11:59 04.04.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100190435:Polishuk
В Киеве на Борщаговке в супермаркете избили и ограбили мужчину - ФОТО, ВИДЕО
В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве на массиве Борщаговка группа молодых людей избила и ограбила мужчину.
После этого они пытались украсть товар из супермаркета "Велика Кишеня", а когда у них ничего не получилось, напали на охранника с ножом. Как сообщают очевидцы, полиция задержала парней и девушек.
Во время разбирательства правоохранители выяснили, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание.
Уже там пострадавший рассказал, что около полуночи шел домой. На остановке на него напала группа молодых людей, которые молча его била, а затем забрали мобильный телефон и деньги, и скрылись.
Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где он работает и вызвал патрульных полицейских и медиков.
Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки. Напавших на него людей он опознал, после чего задержали. Сейчас они дают показания.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном Печерском районе в понедельник вечером, 2 апреля, неизвестные избили иностранца. При этом драка сопровождалась стрельбой. В результате инцидента пострадал мужчина.
В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.