В Киеве на Борщаговке в супермаркете избили и ограбили мужчину - ФОТО, ВИДЕО

После этого они пытались украсть товар из супермаркета "Велика Кишеня", а когда у них ничего не получилось, напали на охранника с ножом. Как сообщают очевидцы, полиция задержала парней и девушек.

Во время разбирательства правоохранители выяснили, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание.

Уже там пострадавший рассказал, что около полуночи шел домой. На остановке на него напала группа молодых людей, которые молча его била, а затем забрали мобильный телефон и деньги, и скрылись.

Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где он работает и вызвал патрульных полицейских и медиков.

Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки. Напавших на него людей он опознал, после чего задержали. Сейчас они дают показания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном Печерском районе в понедельник вечером, 2 апреля, неизвестные избили иностранца. При этом драка сопровождалась стрельбой. В результате инцидента пострадал мужчина.