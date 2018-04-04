Столичный Андреевский спуск освободили от МАФов – ФОТО

В своем посте парламентарий написал, что утром осуществлялся демонтаж одной из последних точек на верхней площадке Андреевского спуска, возле Сквера с памятником Прони и Голохвастову и напротив 25 школы.

Отмечается, что владельцам реального украинского "hand made" предложили переместить свои роботы на Аллею Художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них.

Известно, что предприниматели могли заключить соответствующие договоры с коммунальным предприятием Подольской администраций.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве начали сносить гигантский МАФ-ресторан. Постройка располагалась возле Национально авиационного университета, на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской.