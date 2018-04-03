Во вторник столичная власть ограничит движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с 11 часов утра и до пяти часов вечера, движение транспорта будет ограничено.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 марта в Киеве из-за ремонта Южного моста и путепроводов возле Северного моста было ограничено движение транспорта. В частности, было ограничено движение по путепроводу через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

по путепроводу через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро. "Почайная";

по Южному мосту в направлении жилмассива Позняки;

по Южному мосту в направлении центра города.