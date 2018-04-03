14:56 03.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина спрыгнул с 16-этажного дома

В Киеве на Троещине мужчина решил совершить самоубийство. Об этом передает ТСН.

В столице мужчина спрыгнул с 16-этажного дома

По предварительной информации, погибшим оказался 47-летний местный житель, который проживал в 2-комнатной квартире. Соседи по площадке и на первом этаже услышали крик, а затем хлопок тела о металлический каркас подъезда.

На улице они увидели, что упавшее тело повредило козырек и заблокировало входную дверь. На место происшествия прибыли спасатели, медики и правоохранители. Почему мужчина решил покончить с собой неизвестно. Соседи утверждают, что он нередко выпивал, однако пьяных дебошей никогда не устраивал и вел себя примерно.

Сейчас полиция разыскивает родственников или близких погибшего, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Коростене в Житомирской области женщина решила покончить жизнь самоубийством


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