В столице мужчина спрыгнул с 16-этажного дома

По предварительной информации, погибшим оказался 47-летний местный житель, который проживал в 2-комнатной квартире. Соседи по площадке и на первом этаже услышали крик, а затем хлопок тела о металлический каркас подъезда.

На улице они увидели, что упавшее тело повредило козырек и заблокировало входную дверь. На место происшествия прибыли спасатели, медики и правоохранители. Почему мужчина решил покончить с собой неизвестно. Соседи утверждают, что он нередко выпивал, однако пьяных дебошей никогда не устраивал и вел себя примерно.

Сейчас полиция разыскивает родственников или близких погибшего, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Коростене в Житомирской области женщина решила покончить жизнь самоубийством.