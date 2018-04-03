В столице иностранец напал с ножом на таксиста - ФОТО

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, пассажир вызвал такси, после чего, угрожая ножом забрал 400 грн и автомобиль и скрылся с места инцидента.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела транспортное средство и начала поиски подозреваемого.

Правоохранителям удалось выйти на злоумышленника, им оказался уроженец другой страны, 1985 года рождения. Против него начато уголовное производство.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выдворенный из Украины лидер движения Рух новых сил Михаил Саакашвили сделал громкое заявление о том, что его якобы ограбили украинские правоохранителм во время очередного обыска.