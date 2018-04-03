09:15 03.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью сгорели пять машин - ВИДЕО

В Киеве на Софиевской Борщаговке в ночь на вторник, 3 апреля, сгорели пять машин.

В Киеве ночью сгорели пять машин - ВИДЕО

В результате пожара, к счастью, никто из людей не пострадал. Вместе с тем машины сгорели полностью.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работали спасатели и полиция.

При этом правоохранители предполагают, что пожар начался в мусорном баке, а затем огонь перебросился на стоящие рядом автомобили. Вместе с тем очевидцев придерживаются другой версии. Они утверждают, что это был умышленный поджог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне ночью на Борщаговке во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range Rover. В результате инцидента пострадал владелец машины.


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