В аэропорту Борисполь будет выделена отдельная полоса для обслуживания фанатов Лиги Чемпионов

Об этом сайту Avianews.com сообщил менеджер по мобильности, транспорту и аэропортам оргкомитета финала Лиги чемпионов Сергей Хижняк.

Отмечается, что будет организована специальная стоянка, на которой будут обслуживаться около 100 самолетов, которые доставят в Киев 20 тыс. болельщиков. Также задействуют рулежные дорожки и военную зону аэродрома.

Так, с 25 по 27 мая, Борисполь будет ставить в приоритет дополнительные рейсы на крупных самолетах - Boeing 737, Airbus A320. Небольшие самолеты будут обслуживать по остаточному принципу.

Ожидается, что в день проведения матча финала трафик в аэропорту превысит аналогичный показатель во время финала Евро-2012. Тогда рулежную дорожку использовали как стоянку для самолетов бизнес-авиации.

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