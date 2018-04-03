Как провести пасхальные выходные в Киеве?

Как отмечается, 11 апреля, пройдет концерт классической музыки в Шоколадном домике, подготовленный мужской хоровой капеллой имени Льва Ревуцкого.

Также в апреле в мемориальном музее Марии Заньковецкой откроется пасхальная выставка Тамары Федоренко и творческой студии "Писанкарство – відродження традиції". Кроме того, во всех музеях, библиотеках, школах эстетического воспитания запланировано очень много мастер-классов и событий по росписи писанок и подготовке пасхальной корзины в традиционном этническом стиле.

Главной же локацией нынешнего праздника, по ее словам, станет фестиваль писанок, который с каждым разом становится все масштабнее и интереснее.

Он будет длиться с 5 по 22 апреля на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде с прилегающим к нему сквером. Этот яркий проект стал неотъемлемой частью пасхального празднования в Киеве. Ежегодно его посещает около двух миллионов киевлян, отечественных и зарубежных туристов.

По словам организатора, основателя "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого, новинкой фестиваля станет экспозиция 374 больших пасхальных зайчика и 500 крупных писанок.

Также посетителей будет ожидать Пасхальная ярмарка, выставки прошлогодних работ участников арт-перфоманса "585 художников" и гигантских кованых писанок-малеванок, зона мастер-классов для детей и взрослых, киевская карусель, монетный двор, аттракционы и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все православные христиане Украины отмечают Пасху в 2018 году восьмого апреля. Согласно календарю выходных, представленному Минсоцполитики, украинцы будут иметь три выходных дня.