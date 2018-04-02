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В столичной многоэтажек рухнул лифт с пассажиром, пострадал мужчина

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 апреля, в одном из домов обрушился лифт.

В столичной многоэтажек рухнул лифт с пассажиром, пострадал мужчина

На момент падения внутри находились люди. В результате аварии пострадал мужчина.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел в жилом массиве Троещина. Лифтовая кабина, по неизвестным пока причинам, упала с высоты третьего этажа. Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове двое мужчин упали в шахту лифта заброшенного здания по улице Академика Богомольца. Назначены экспертизы, выясняется, в каком состоянии находились мужчины, и что именно они делали на данном объекте, - отметил главный специалист отдела коммуникации полиции Харьковской области Алексей Свиридов.


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