В столичной многоэтажек рухнул лифт с пассажиром, пострадал мужчина

На момент падения внутри находились люди. В результате аварии пострадал мужчина.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел в жилом массиве Троещина. Лифтовая кабина, по неизвестным пока причинам, упала с высоты третьего этажа. Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове двое мужчин упали в шахту лифта заброшенного здания по улице Академика Богомольца. Назначены экспертизы, выясняется, в каком состоянии находились мужчины, и что именно они делали на данном объекте, - отметил главный специалист отдела коммуникации полиции Харьковской области Алексей Свиридов.