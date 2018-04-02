03:00 02.04.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100190176:Polishuk
В Киеве дерево повредило два авто - ВИДЕО
В Киеве в воскресенье утром, 1 апреля, обвалились ветки старого дерева.
Она упала на два автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на столичном бульваре Тараса Шевченко.
Ветки не задели прохожих, да и в машинах на момент падение никого не было. Вместе с тем автомобили Dacia и Honda получили повреждения - царапины и вмятины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 1 апреля 2018 года, синоптики предупреждают, что половодье может подтопить половины города Вилково Одесской области. Сегодня днем на украинском участке Дуная в связи с весенним половодьем и усилением ветра в створе гидропоста Вилково продолжает повышаться уровень воды. На данный момент он уже достиг опасной отметки 185 сантиметров над нулем поста.