В Киеве дерево повредило два авто - ВИДЕО

Она упала на два автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на столичном бульваре Тараса Шевченко.

Ветки не задели прохожих, да и в машинах на момент падение никого не было. Вместе с тем автомобили Dacia и Honda получили повреждения - царапины и вмятины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 1 апреля 2018 года, синоптики предупреждают, что половодье может подтопить половины города Вилково Одесской области. Сегодня днем на украинском участке Дуная в связи с весенним половодьем и усилением ветра в створе гидропоста Вилково продолжает повышаться уровень воды. На данный момент он уже достиг опасной отметки 185 сантиметров над нулем поста.