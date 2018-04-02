Синоптики предупреждают о сильном ветре в понедельник

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, киевлянам рекомендуется все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра укрывайтесь в ближайшем здании или естественном укрытии. Избегайте нахождение вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ним автотранспорт, - предупреждают спасатели,

При этом, при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей нужно срочно информировать экстренные службы по телефонам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве в воскресенье утром, 1 апреля, обвалились ветки старого дерева. Они упали на два автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на столичном бульваре Тараса Шевченко.