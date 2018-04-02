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На Пасху столичный транспорт будет работать на час дольше

В Киеве на праздник Пасхи городской общественный транспорт будет работать на час дольше.

На Пасху столичный транспорт будет работать на час дольше

Об этом во время брифинга в понедельник, 2 апреля, сообщила директор Департамента культуры Диана Попова. По ее словам, в воскресенье, 8 апреля, люди будут праздновать Великий христианский праздник.

Во всех православных, некоторых греко-католических и протестантских храмах будут происходить праздничные богослужения, поэтому все желающие могут прийти со своей пасхальной корзиной. В связи с этим будет увеличено движение транспорта на один час, 7 апреля вечером, и утром 8 числа также на час раньше начнет работать метрополитен, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Укрзализныця" запустит 23 дополнительных поезда из-за наплыва пассажиров на Пасху. Основная часть составов будет ходить в направлении западной Украины во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы - 10 поездом, в том числе "Интерсити". Еще восемь поездов будут направлены в центральные и южные области страны.


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