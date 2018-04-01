11:15 01.04.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100190132:roman
В столице в аварию попал автомобиль российского консульства - ВИДЕО
Сегодня ночью на улице Нижний Вал в Киеве машина российского диппредставительства столкнулась с такси. Об этом передает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, водитель Volkswagen решил не включать поворотники и фары, а потому шофер просто не заметил рядом стоящею машину такси марки KIA, в которую он въехал.
Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен очевидцами, который утверждают, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему лихач передвигался по городу на авто российского дипломатического корпуса не известно, при себе документов, удостоверяющих личность у человека не оказалось.
Оболонский районный суд Киева приговорил экс-сотрудника службы безопасности к тюремному сроку за смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.