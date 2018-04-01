11:15 01.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице в аварию попал автомобиль российского консульства - ВИДЕО

Сегодня ночью на улице Нижний Вал в Киеве машина российского диппредставительства столкнулась с такси. Об этом передает "Киев Оперативный".

В столице в аварию попал автомобиль российского консульства - ВИДЕО

По предварительной информации, водитель Volkswagen решил не включать поворотники и фары, а потому шофер просто не заметил рядом стоящею машину такси марки KIA, в которую он въехал.

Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен очевидцами, который утверждают, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему лихач передвигался по городу на авто российского дипломатического корпуса не известно, при себе документов, удостоверяющих личность у человека не оказалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулись три автомобиля.


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