В столице в аварию попал автомобиль российского консульства - ВИДЕО

По предварительной информации, водитель Volkswagen решил не включать поворотники и фары, а потому шофер просто не заметил рядом стоящею машину такси марки KIA, в которую он въехал.

Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен очевидцами, который утверждают, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему лихач передвигался по городу на авто российского дипломатического корпуса не известно, при себе документов, удостоверяющих личность у человека не оказалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулись три автомобиля.