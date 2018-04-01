На одной из станций столичного метро задержали вооруженного мужчину - ФОТО

По предварительной информации, полисмены остановили для проверки документов подозрительного вида мужчину. Идентифицирующих его личность бумаг при себе у него не оказалось, тогда его провели в кабинет полиции для проведения дополнительного осмотра.

В ходе осмотра его личных вещей было обнаружено 22 патрона калибра 5,45 мм, при себе он также имел газовый пистолет, его изъяли и отправили на экспертизу.

Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области, который признался, что нашел патроны и просто решил оставить их. Правоохранители подозревают его в адресной продаже оружия и боевприпасов, возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хмельницкой области поймали нелегальных продавцов оружия.