Сегодня Киев будет окутан туманным заревом

В КГГА предупреждают столичных автомобилистов соблюдать элементарные правила дорожного движения во время повышенного уровня туманности в городе. Пешеходов просят не перебегать дорогу в неположенных для этого местах и обращать внимание на труднопроходимые переходы в центре Киева.
Водителям стоит соблюдать следующие правила поведения на дорогах:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что на выходные въезд в Киев будет частично ограничен в направлении двух путепроводов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта.