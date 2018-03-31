07:00 31.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня Киев будет окутан туманным заревом

В течении всего утра, 31 марта в столице будет ограничена видимость в пределе 200-500 метров. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Сегодня Киев будет окутан туманным заревом

В КГГА предупреждают столичных автомобилистов соблюдать элементарные правила дорожного движения во время повышенного уровня туманности в городе. Пешеходов просят не перебегать дорогу в неположенных для этого местах и обращать внимание на труднопроходимые переходы в центре Киева.

Водителям стоит соблюдать следующие правила поведения на дорогах:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что на выходные въезд в Киев будет частично ограничен в направлении двух путепроводов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта.


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