Сегодня Киев будет окутан туманным заревом

В КГГА предупреждают столичных автомобилистов соблюдать элементарные правила дорожного движения во время повышенного уровня туманности в городе. Пешеходов просят не перебегать дорогу в неположенных для этого местах и обращать внимание на труднопроходимые переходы в центре Киева.

Водителям стоит соблюдать следующие правила поведения на дорогах:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что на выходные въезд в Киев будет частично ограничен в направлении двух путепроводов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта.