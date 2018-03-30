13:15 30.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве стартует музыкальное шоу

В столице на Софийской площади завтра, 31 марта в 20:30 стартует фестиваль "Французская весна в Украине", который начнется музыкально-световым спектаклем "Воздух".

В Киеве стартует музыкальное шоу

Об этом соообщает пресс-служба КГГА.

Целью события является повышения уровня культурной связи между двумя странами, Францией и Украиной. В 2018 отмечается лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".

Указано, что руководить мероприятием будет дирижер Гаст Вальтциг с Люксембургской филармонии, француз Пьер Тийу написал оригинальное музыкальное сопровождение. Также возьмут участие в фестивале музыкальная группа "Dakh Daughters", "Nova Opera", Национальный президентский оркестр.

Заведовать визуализацией станут Анна Ходькова и Кристина Ярош, а постановщиком выступил украинский режиссер Влад Троицкий.

В сообщении подчеркивается, данный спектакль не будет повторятся и его можно будет наблюдать лишь во время премьеры 31 марта.

В частности, отмечено, чтов связи с таким событием с 19:00 31 марта и до окончания спектакля вносятся изменения в работу троллейбусных и автобусных маршрутов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Киева 5 апреля откроется уже традиционный VIII Всеукраинский фестиваль писанок.


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