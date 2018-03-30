В Киеве стартует музыкальное шоу

Об этом соообщает пресс-служба КГГА.

Целью события является повышения уровня культурной связи между двумя странами, Францией и Украиной. В 2018 отмечается лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".

Указано, что руководить мероприятием будет дирижер Гаст Вальтциг с Люксембургской филармонии, француз Пьер Тийу написал оригинальное музыкальное сопровождение. Также возьмут участие в фестивале музыкальная группа "Dakh Daughters", "Nova Opera", Национальный президентский оркестр.

Заведовать визуализацией станут Анна Ходькова и Кристина Ярош, а постановщиком выступил украинский режиссер Влад Троицкий.

В сообщении подчеркивается, данный спектакль не будет повторятся и его можно будет наблюдать лишь во время премьеры 31 марта.

В частности, отмечено, чтов связи с таким событием с 19:00 31 марта и до окончания спектакля вносятся изменения в работу троллейбусных и автобусных маршрутов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Киева 5 апреля откроется уже традиционный VIII Всеукраинский фестиваль писанок.