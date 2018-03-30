В Киеве провели противопожарные учения спасателей в одном из ТРЦ

Об этом говориться в сообщении на сайте Киевгорадминистрации.

Отмечается, что спасатели проверили систему оповещения, состояние средств пожаротушения, вентиляции, противопожарной сигнализации, осмотрели диспетчерский пункт.

Сообщается, что учения провели в присутствии председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

В ведомстве добавили, что в столице насчитывается более 100 торгово-развлекательных центров, которые в этом году станут объектом проверок по соблюдению правил противопожарной безопасности.

Соответствующие решение было принято после пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово 25 марта. По официальным данным, жертвами стали 64 человека, среди них много детей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине начнут проверять пожарную безопасность в общественных заведениях. Проверять будут кинотеатры, торговые центры, школы и садики.