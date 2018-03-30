В Киеве неизвестные пытались взорвать авто, пострадал владелец - ФОТО

В результате инцидента пострадал владелец иномарки. Как сообщают пожарные, огонь был ликвидирован до их прибытия.

При этом по их мнению, это вероятнее всего был поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал тушить огонь. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Скорая помощь увезла его в больницу. Кроме этого следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях.

Вместе с тем спасатели обнаружили возле места пожара осколки взрывного устройства и рычаг гранаты.

Причину и виновника поджога сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в четверг, 29 марта, на улице Печенежской полиция задержала пьяного мужчину. Он устроил стрельбу из стартового пистолета прямо на улице. Правда стрелял он в воздух.

Теперь ему грозит три года тюрьмы. Как сообщает Управление полиции охраны в городе, сотрудники управления полиции охраны задержал злоумышленника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.