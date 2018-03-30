12:59 30.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО – ФОТО

На Киевщине трое неизвестных мужчин избили и ограбили ветерана АТО. Об этом сообщила волонтер Светлана Шеповалова на своей странице в Facebook.

Под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО – ФОТО

Отмечается, что в городе Вишневое Киевской области трое мужчин напали на ветерана АТО Александра Рафальского, избили его и ограбили — забрали кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком.

После содеянного злоумышленники оставили мужчину в бессознательном состоянии. Известно. Что потерпевший Александр — участник АТО, инвалид III группы.

В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одной из больниц, Адександру предстоит длительное лечение.

Как утверждает волонтер, в ограблении и избиении участвовали трое мужчин, двое из них местные, один из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Полиции удалось задержать всех троих причастных к инциденту.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Малайзии военнослужащий в связи с коррупционными действиями получил 197 лет тюрьмы. Он получил взятку в размере 11,9 тысяч долларов государственных средств. Также злоумышленника накажут 79 ударами палками.


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