На сколько киевлянам могут отключить воду и что делать?

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Отмечается, что с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в ряде районов столицы ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная".

Таким образом, в ходе ремонтных работ без воды останутся жители: Голосеевского района - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта, а также смежные улицы.

Также район неподалеку проспекта Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы. Святошинский район и Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

В этот ряд входят жилой массив Чоколовка, застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны окажуться полностью без воды.

Полное отключение водоснабжения произойдет и в районе Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы. Соломенский район, район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц. Шевченковский район жилой массив Нивки.

В ведомстве не уточнили на сколько именно горожан оставят без водоснабжения, однако добавили, что стоит сделать запасы воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", это самое масштабное отключение жителей города от централизованного водоснабжения в истории Киева. На отключенной станции будут проводиться работы по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.