Киевсовет продолжает переименовывать улицы

Согласно проекту, решения согласовала постоянная комиссия городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Принятие такого решения будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани - Кубанской Украине.

Общественное обсуждение проходило 29 мая - 29 июля 2017 года. В голосовании приняли участие 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан, поддержали переименование.

Также депутаты комиссия по вопросам культуры согласовали уточнение расположения улицы Владимира Сальского. Предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова до железнодорожных путей.

Таким образом, улица будет расположена только в Шевченковском районе, а сейчас она прерывается железнодорожными путями на две части - одна в Подольском районе, а другая в Шевченковском.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевская городская рада приняла решение о наименовании восьми новых улиц в Подольском районе столицы. Соответствующие изменения внесены в официальный справочник "Улицы Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы.