Киев опять "застыл" в пробках - ФОТО

Традиционно сложность в движении транспорта наблюдается возле станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь". В обе стороны Бессарабской площади стоят маршрутки и троллейбусы.

С переменным успехом продвигается транспорт в направлении проспекта Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины).

Вдоль улицы Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов сформировалась 2-километровая пробка.

На Подоле по улице Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах затор создают трамвайные составы, водители пытаются обогнать цепь из 8 трамваев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии из-за непогоды произошли массовые аварии, транспорт застрял в пробках.