В Киеве в четверг перекроют движение на улице Комарова

Тут будет проводится ремонтом путепровода на пересечении проспекта и бульвара Вацлава Гавела. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сегодня будут продолжены работ по капитальному ремонту путепровода.

В связи с чем движение автомобильного транспорта на автопроезде путепровода со стороны улицы Вадима Гетьмана будет закрыто. На этом время устроено двустороннее движение транспорта на автопроезде со стороны Кольцевой дороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть обещает до конца года завершить первую очередь реконструкции развязки на Шулявке.