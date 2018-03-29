10:19 29.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве снова засыпало снегом, - ФОТО

Не успели коммунальные службы очистить Киев от снега, выпавшего в начале недели, как город засыпало новой порцией осадков. Cейчас пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 58 день февраля.

В Киеве снова засыпало снегом, - ФОТО

Так, за несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, поэтому снег не растаял.

Кроме того, мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными "шапками". 

Заторы на данный момент наблюдаются в центре: стоят улица Бассейная, Бессарабская площадь, улица Грушевского, Мечникова, Кловский спуск, бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекты Победы и Краснозвездный, улицы Телиги, Артема, Воровского, Набережно-Крещатицкая.

При этом синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook поделилась видео ночного снегопада.

"Ну это уже вроде точно последний" – подписала пост Диденко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сухая и солнечная порадует только жителей востока и юга Украины. Остальная территория страны окажется под воздействием холодного и влажного фронта, который принесет небольшое снижение температуры и дожди. 


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