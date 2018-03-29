В Киеве снова засыпало снегом, - ФОТО

Так, за несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, поэтому снег не растаял.

Кроме того, мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными "шапками".

Заторы на данный момент наблюдаются в центре: стоят улица Бассейная, Бессарабская площадь, улица Грушевского, Мечникова, Кловский спуск, бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекты Победы и Краснозвездный, улицы Телиги, Артема, Воровского, Набережно-Крещатицкая.

При этом синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook поделилась видео ночного снегопада.

"Ну это уже вроде точно последний" – подписала пост Диденко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сухая и солнечная порадует только жителей востока и юга Украины. Остальная территория страны окажется под воздействием холодного и влажного фронта, который принесет небольшое снижение температуры и дожди.