В Киеве мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета

Он устроил стрельбу из стартового пистолета прямо на улице. Правда стрелял он в воздух. Теперь ему грозит три года тюрьмы.

Как сообщает Управление полиции охраны в городе, сотрудники управления полиции охраны задержал злоумышленника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет. К счастью, никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств 39-летнего правонарушителя доставили в Шевченковское управление полиции.

Полиция открыла уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники уголовного розыска полиции города Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта возле станции метро Берестейская. Преступник оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. В частности, мужчина ранее работал в частной охранной фирме и в прошлом имел проблемы с законом из-за краж.