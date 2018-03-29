Цветы в Киеве начнут высаживать не раньше мая

Основной проблемой для создания новых зеленых насаждений является холодный грунт. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали журналистам в пресс-службе Киевзеленстроя.

При этом в ведомстве заверили, что сейчас все зависит от погоды, надо дождаться постоянного солнца.

По словам сотрудников предприятия, если сейчас начать высаживать цветы и деревья - они могут погибнуть. Нужно чтобы хорошо прогрелась почву. Чтобы в воздухе не было мороза. Поэтому это будет не раньше мая - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночной сильный снег утром уменьшит свою силу. Днем он ослабнет еще больше и к вечеру закончится. На дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, Температура воздуха ночью опустится до 1-3 градуса ниже нуля. Днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.