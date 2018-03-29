12:56 29.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Расчищать Киев от снега выехало свыше двух сотен единиц техники

После ночных снегопадов в столице, на дороги для ликвидации снега выехали 204 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Об этом сообщает столичный автодор.

Расчищать Киев от снега выехало свыше двух сотен единиц техники

Отмечается, что расчистка улиц от снега ведется с двух часов ночи, внимание уделяется как дорогам, так и тротуарам.

По прогнозу гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и в ночь с четверга на пятницу.

Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжают работу в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимним проявлениям нынешнего марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", не успели коммунальные службы очистить Киев от снега, выпавшего в начале недели, как город засыпало новой порцией осадков. Cейчас пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 58 день февраля.


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