Расчищать Киев от снега выехало свыше двух сотен единиц техники

Отмечается, что расчистка улиц от снега ведется с двух часов ночи, внимание уделяется как дорогам, так и тротуарам.

По прогнозу гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и в ночь с четверга на пятницу.

Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжают работу в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимним проявлениям нынешнего марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", не успели коммунальные службы очистить Киев от снега, выпавшего в начале недели, как город засыпало новой порцией осадков. Cейчас пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 58 день февраля.