Под Киевом на Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус – ФОТО

Так, на Бориспольской трассе произошло сразу две аварии. Один инцидент произошел в районе поворота у аэропорта "Борисполь". Авто ехали по направлению в Киев.

Первую машину просто занесло на отбойник. Второе авто, белый микроавтобус, перевернулось, и слетело в кювет.

Известно, что никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", не успели коммунальные службы очистить Киев от снега, выпавшего в начале недели, как город засыпало новой порцией осадков. Cейчас пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 58 день февраля.