11:38 29.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом на Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус – ФОТО

Из-за мокрого снега и гололедицы сегодня, 29 марта, по всему Киеву резко осложнилась ситуация на дорогах. Об этом сообщают местные СМИ.

Под Киевом на Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус – ФОТО

Так, на Бориспольской трассе произошло сразу две аварии. Один инцидент произошел в районе поворота у аэропорта "Борисполь". Авто ехали по направлению в Киев.

Первую машину просто занесло на отбойник. Второе авто, белый микроавтобус, перевернулось, и слетело в кювет.

Известно, что никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", не успели коммунальные службы очистить Киев от снега, выпавшего в начале недели, как город засыпало новой порцией осадков. Cейчас пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 58 день февраля.


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