09:41 29.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на "Левобережной" – ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости проверки всех торговых помещений около станций метро и остановок общественного транспорта на пожарную безопасность. Такие проверки должны пройти немедленно.

Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Как утверждает Кличко, случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших.

При этом мэр города поблагодарил столичных спасателей, которые благодаря своему профессионализму сумели оперативно устранить проблему. 

Он также прибавил, что результаты проверок будут обнародованы, а работу объектов, нарушающих нормы пожарной безопасности, приостановят до принятия необходимых мер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"пожар возле станции метро "Левобережная" в столице ликвидирован. Станция открыта на вход и выход один.


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