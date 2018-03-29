Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на "Левобережной" – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Как утверждает Кличко, случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших.

При этом мэр города поблагодарил столичных спасателей, которые благодаря своему профессионализму сумели оперативно устранить проблему.

Он также прибавил, что результаты проверок будут обнародованы, а работу объектов, нарушающих нормы пожарной безопасности, приостановят до принятия необходимых мер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пожар возле станции метро "Левобережная" в столице ликвидирован. Станция открыта на вход и выход один.