В киевском аэропорту подняли красно-черный флаг

Об этом сообщил журналистам секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

Рядом с флагами Украины, ЕС и Борисполя и Киевской области с сегодняшнего дня, 28 марта, будет развеваться красно-черное знамя.

По словам Годунока, флаг решили поднять в 12:00, но при этом не делая из этого масштабное событие, потому что население не понимает значимость этого флага.

Как объясняет секретарь, это знамя воинов, которые боролись за независимость государства. Население ошибочно полагает, что это символ Правого сектора.

Он объяснил, что Правый сектор позаимствовал его прямо у бойцов УПА, также такой флаг был у казаков. Годунок подчеркнул, что он символизирует независимость, эпоху казачества, сечевых стрельцов, УПА, украинских героев, дедов-прадедов, воинов, которые желали, чтобы Украина была суверенной. Они тоже на войне использовали красно-черный флаг.

Местная власть ранее приняла решение о постоянном размещении рядом с государственным флагом в городе красно-черного флага УПА.

На остальных бюджетных учреждениях такое знамя будут поднимать только в праздничные и памятные дни рядом с государственным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в международном аэропорту "Борисполь" планируется открыть отдельный терминал для обслуживания лоукостера Ryanair.