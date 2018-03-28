Станция метро "Левобережная" закрыта из-за пожара - ФОТО

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Как информируют свидетели, возгорание произошло в одном из столичных магазинов. Источники, спровоцировавшие пожар, определяются.

Метрополитен, извинившись за причиненные неудобства, закрыл станцию красной линии "Левобережная" на вход и выход в связи с незначительным задымлением. Поезда проезжают мимо станции без остановки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на станции метро "Житомирская" правоохранители в вестибюле остановили подозрительного парня для проверки документов.