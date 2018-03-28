19:00 28.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Станция метро "Левобережная" закрыта из-за пожара - ФОТО

В Киеве прямо возле станции метро "Левобережная" всполыхнул огонь и повалил дым, после чего станция закрыта для пассажиров.

Станция метро

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Как информируют свидетели, возгорание произошло в одном из столичных магазинов. Источники, спровоцировавшие пожар, определяются.

Метрополитен, извинившись за причиненные неудобства, закрыл станцию красной линии "Левобережная" на вход и выход в связи с незначительным задымлением. Поезда проезжают мимо станции без остановки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на станции метро "Житомирская" правоохранители в вестибюле остановили подозрительного парня для проверки документов.


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