Парковки столицы будут оснащены информационными табло и паркоматами - ФОТО

Отныне парковки города будут оснащены информационными табло, которые будут оплачиваться в специальных паркоматах, а также при помощи приложения на мобильном устройстве.

Известно, что QR-код расположен на табличке под знаком парковки. Для сканирования достаточно навести камеру телефона и считать изображение.

После этого, QR-код сообщает информацию о точном адресе, инвентарном номере, режиме работы, тарифе, количестве машиномест, количестве льготных мест для парковки и наличии паркомата.

Кстати, подобными табличками оснащены площадки центральной зоны города и вблизи нее, а вскоре появятся и в спальных районах столицы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", горела парковочная стоянка. По предварительной информации, доступ к подземному паркингу имели только жители дома, заехать на территорию паркингу можно было только с помощью специального электронного ключа.