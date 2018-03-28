10:57 28.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Парковки столицы будут оснащены информационными табло и паркоматами - ФОТО

На парковочных площадках "Киевтранспарксервиса" появились таблички с QR-кодом, сообщающим важную информацию. Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Парковки столицы будут оснащены информационными табло и паркоматами - ФОТО

Отныне парковки города будут оснащены информационными табло, которые будут оплачиваться в специальных паркоматах, а также при помощи приложения на мобильном устройстве.

Известно, что QR-код расположен на табличке под знаком парковки. Для сканирования достаточно навести камеру телефона и считать изображение.

После этого, QR-код сообщает информацию о точном адресе, инвентарном номере, режиме работы, тарифе, количестве машиномест, количестве льготных мест для парковки и наличии паркомата.

Кстати, подобными табличками оснащены площадки центральной зоны города и вблизи нее, а вскоре появятся и в спальных районах столицы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", горела парковочная стоянка. По предварительной информации, доступ к подземному паркингу имели только жители дома, заехать на территорию паркингу можно было только с помощью специального электронного ключа.


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