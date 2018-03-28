11:37 28.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевские таможенники нашли тайник с бриллиантами в посылке из Китая - ФОТО

В среду, 28 марта, сотрудники таможенного поста "Специализированный" в Киеве в экспресс-посылке с китайскими документами нашли мешочек с прозрачными камнями. Оказалось, что обнаруженные камни являются бриллиантами.

Киевские таможенники нашли тайник с бриллиантами в посылке из Китая - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

По информации ведомства, отправка 205 бриллиантов поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Стоимость бриллиантов, чистоту и качество огранки установят эксперты-геммологи.

В данный момент продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бразилии за шесть минут из грузового самолета украли пять миллионов долларов.


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