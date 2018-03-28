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Чиновница КГГА погорела на взятке - ФОТО

Полиция во вторник, 27 марта, задержала главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской администрации.

Чиновница КГГА погорела на взятке - ФОТО

Чиновница попалась на взятке. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, она требовала и получила от представителя предприятия взятку в сумме 15 тысяч гривен.

За эти деньги она обещала не принимать меры по результатам рассмотрения обращений гражданина относительно законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

Злоумышленница задержана во время получения денег. Она уведомлена о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора. В этот же день задержанному объявлено о подозрении в получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал две тысячи долларов от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа.


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