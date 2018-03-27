11:19 27.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро задержан мужчина с наркотиками – ФОТО

В Киеве на станции метро "Житомирская" правоохранители в вестибюле остановили подозрительного парня для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В столичном метро задержан мужчина с наркотиками – ФОТО

Во время общения с правоохранителями, 31-летний житель Киевской области признался, что имеет при себе наркотические вещества. После осмотра, полицейские изъяли три полиэтиленовых пакета с измельченным веществом зеленого цвета, предварительно - каннабисом.

Изъятое наркотическое вещество направили на проведение экспертизы. Было установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ст. 309 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", полиция Киева задержала шестерых участников преступной группировки, которые продавали наркотики через интернет. Деятельность наркоторговцы проводили в Голосеевском районе столицы, преступники продавали психотропные препараты, в частности - сибутрамин.


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