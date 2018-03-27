В Киеве во вторник ограничат движение по двум мостам

Во вторник, 27 марта, тут будут продолжены ремонтные работы. Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", в связи с выполнением ремонтных работ 27 марта будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста. График ограничения движения:

начиная с десяти часов утра и до двух часов дня путепроводом через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

начиная с двух часов дня и до семи часов вечера путепроводом через улицу Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро "Почайна";

начиная с десяти часов утра и до двух часов дня по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

начиная с двух часов дня и до семи часов вечера по Южному мосту в направлении центра города.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, в связи с проведением ремонтных работ, временно ограничивают передвижение по мостам. В связи с чем у водителей могут возникнуть проблемы с передвижением через Днепр.